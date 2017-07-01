‘Kükremeye hazırım’
Gomis, Aslan’a çabuk alıştı... Fransız forvet, Twitter’da profil fotoğrafını sarı-kırmızıya boyadı, İnstagram’dan ise “Kükremeye hazırım” dedi.
Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesaplarını adeta sarıkırmızıya boyadı. 32 yaşındaki forvet oyuncusu, Twitter'daki profil fotoğrafı için Galatasaray formalı bir ilüstrasyonu tercih etti. Bafe'nin yeni fotoğrafı taraftarları mest ederken, İnstagram'dan da art arda mesajlar yolladı. Önceki gece hesabına kükreyen bir aslan videosu koydu. Tecrübeli forvet "Ben de aslan gibi kükremek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Dün de Bratislava yolculuğu sırasında bir diğer yeni transfer Younes Belhanda ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Gomis sosyal medya hesaplarından taraftarla da sürekli iletişim halinde. Tecrübeli forvet, taraftarların kendisine gönderdiği mesajları tek tek okuyor.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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