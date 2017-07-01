Konoplyanka Galatasaray hayranı
Yönetimin transfer listesinde yer alan Yevhen Konoplyanka, sarı-kırmızılı kulübü takibe aldı
Bonservisi Schalke'de bulunan ve Galatasaray'ın listesinde yer alan isimler arasında bulunan Yevhen Konoplyanka, taraftarları heyecanlandıracak bir hareket yaptı. Taraftarın takımda görmeyi çok istediği Ukraynalı kanat oyuncusu, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray kulübünün resmi Twitter adresini takibe aldı. Bu hareket "Galatasaray'a geliyor" haberlerini güçlendirirken şimdi gözler yönetime çevrildi. Schalke forması ile geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan ve istenilen performansı gösteremeyen 27 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu belirtiliyor.
KİRALAMA TEKLİFİ
Sarı-kırmızılılar, Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklifini iletti. Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmek isteyen Galatasaray, 2,5 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Futbol yaşantısını Almanya Bundesliga takımı Schalke 04'te sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 29 resmi karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.
Kariyerinde daha önce ülkesinin takımı Dnipro ve İspanya La Liga ekibi Sevilla'da da top koşturan Konoplyanka, Endülüs temsilcisiyle 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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