İçinden Aslan çıktı

Transferdehareketli günler geçiren sarı-kırmızılılar,'yi de resmen duyurdu. Önceki gün İstanbul'a gelen Breziyalı savunmacı dün sağlık kontrolünden geçti. 28 yaşındaki oyuncu turp gibi çıkarken, ilginç bir detayı da paylaştı. Maicon , sol kolunda yer alan aslan dövmesini gösterdi., Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarını da paylaştı. Buna göre Aslan,'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonuslarla bu rakam 8 milyon euro'ya çıkabilecek. 2018-19 ve 2021-22 yılları arasında Devler Ligi veya Avrupa Ligi gruplarına katıldığı her dönem içinödenecek. Her 25. maç için de kulübüne 250 bin euro verilecek.MaiconRoque, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı savunmacı her yılalacak. Puan başı primi 4 bin euro olacak.50 resmi maça çıkarsaek bonus alacak.Maicon, Türkiye'ye transfer olan en pahalı stoper unvanını da elde etti. Bonusuyla birlikte bonservisi 8 milyon euro'yu buldu. Önceki rekor 7.6 milyon euro ile Kjaer'e aitti. 3. basamakta da 7.5 milyon euro'da Lugano var. Chedjou ve Skrtel onları izliyor.