İçinden Aslan çıktı
Galatasaray dün Maicon’u da resmen açıkladı. Brezilyalı stoper dün sağlık kontrollerinden geçerken kolundaki “Aslan” dövmesini gösterdi.
Transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'nın ardından stoper Maicon Roque'yi de resmen duyurdu. Önceki gün İstanbul'a gelen Breziyalı savunmacı dün sağlık kontrolünden geçti. 28 yaşındaki oyuncu turp gibi çıkarken, ilginç bir detayı da paylaştı. Maicon, sol kolunda yer alan aslan dövmesini gösterdi. Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarını da paylaştı. Buna göre Aslan, Sao Paulo'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonuslarla bu rakam 8 milyon euro'ya çıkabilecek. 2018-19 ve 2021-22 yılları arasında Devler Ligi veya Avrupa Ligi gruplarına katıldığı her dönem için 250 bin euro ödenecek. Her 25. maç için de kulübüne 250 bin euro verilecek.
2.2'YE ANLAŞTI
Maicon Roque, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı savunmacı her yıl 2.2 milyon euro garanti ücret alacak. Puan başı primi 4 bin euro olacak. Maicon 50 resmi maça çıkarsa 250 bin euro ek bonus alacak.
EN PAHALI STOPER OLDU
Maicon, Türkiye'ye transfer olan en pahalı stoper unvanını da elde etti. Bonusuyla birlikte bonservisi 8 milyon euro'yu buldu. Önceki rekor 7.6 milyon euro ile Kjaer'e aitti. 3. basamakta da 7.5 milyon euro'da Lugano var. Chedjou ve Skrtel onları izliyor.
2.2'YE ANLAŞTI
Maicon Roque, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı savunmacı her yıl 2.2 milyon euro garanti ücret alacak. Puan başı primi 4 bin euro olacak. Maicon 50 resmi maça çıkarsa 250 bin euro ek bonus alacak.
EN PAHALI STOPER OLDU
Maicon, Türkiye'ye transfer olan en pahalı stoper unvanını da elde etti. Bonusuyla birlikte bonservisi 8 milyon euro'yu buldu. Önceki rekor 7.6 milyon euro ile Kjaer'e aitti. 3. basamakta da 7.5 milyon euro'da Lugano var. Chedjou ve Skrtel onları izliyor.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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