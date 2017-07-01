Hakan bırakıyor
Teknik direktör Igor Tudor tarafından Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Hakan Balta yol ayrımında. 9 yıldır Galatasaray formasını terleten tecrübeli stopere Anadolu takımlarından teklifler var. Ancak 34 yaşına gelen futbolcunun kariyerini noktalamayı düşündüğü de kaydedildi. Hakan Balta ailesiyle görüşüp son kararını verecek.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:23
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