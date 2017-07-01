 Hakan bırakıyor – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Hakan bırakıyor

    Hakan bırakıyor
    Teknik direktör Igor Tudor tarafından Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmeyen yol ayrımında. 9 yıldır Galatasaray formasını terleten tecrübeli stopere Anadolu takımlarından teklifler var. Ancak 34 yaşına gelen futbolcunun kariyerini noktalamayı düşündüğü de kaydedildi. Hakan Balta ailesiyle görüşüp son kararını verecek.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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