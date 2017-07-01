 Giderayak servet istedi – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Giderayak servet istedi

    Giderayak servet istedi
    geçen sezon Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında başkan Dursun Özbek'e "Tüm takım gidecek değil. 25 kişi gideceğine 1 kişi gider" diyerek İgor Tudor'la yolların ayrılması gerektiğini söylemişti. Özbek'in Hırvat hocanın arkasında durmasının ardından Hollandalı yıldızın bileti kesilmişti. De Jong gitmek için 2.5 milyon euro'luk alacağıyla birlikte bonservisini de bedava istedi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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