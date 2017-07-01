 Gervinho reddedildi – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    reddedildi

    Gervinho reddedildi
    Menajerler 26 Ekim'de ön çapraz bağları kopan ve 218 gündür sahalardan uzak kalan 'yu G.Saray'a önerdi. Ancak ne scout ekibi ne de sağlık heyetinden bu transfere onay çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim gündemine dahi almadan Gervinho'yu reddetti. Cimbom, Wesley Sneijder'in ayrılığına göre hücum bölgesine takviye yapacak.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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