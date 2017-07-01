Gervinho reddedildi
Menajerler 26 Ekim'de ön çapraz bağları kopan ve 218 gündür sahalardan uzak kalan Gervinho'yu G.Saray'a önerdi. Ancak ne scout ekibi ne de sağlık heyetinden bu transfere onay çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim gündemine dahi almadan Gervinho'yu reddetti. Cimbom, Wesley Sneijder'in ayrılığına göre hücum bölgesine takviye yapacak.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
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