Gelenek Slovakya'da sürdü

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdürürken, bir geleneğini daha burada sürdürdü. 2000'lerin başından beri süre gelen gelenek olan sarı-kırmızılıların yurt dışı kampına katılan altyapı oyuncularının saçlarının kesilmesi ritüeli 2017-2018 yaz kampı için gidilen Slovakya'da da devam etti.Bu sezon öncesi ilk kez yurt dışı kampına katılan Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın saçları yine altyapıdan yetişen Semih Kaya tarafından kesildi.Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında gerçekleştirilen kampta futbolcular, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde, konaklanılan otelin sahasında çalıştı.

Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcuların bir bölümü tempolu koşular yaparken, yeni transferler Bafetimbi Gomis, Maicon Roque ve Younes Belhanda'nın da yer aldığı grup top sürme ve şut çalışması gerçekleşirdi.

Milli takımlarda oldukları için çalışmalara geç katılan Selçuk İnan, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok'a performans testi uygulandı. Test sırasında futbolcuların zorlandıkları görüldü.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını akşam basına kapalı antrenmanla sürdürecek.



