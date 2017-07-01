Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme
Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'un renklerine bağlayarak transfer dönemine fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray'ın hedefindeki bir isimde daha flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-Kırmızılı ekibin transfer listesinde olduğu ileri sürülen Yevhen Konoplyanka, sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı. Twitter'da Sarı-Kırmızılı kulübün resmi hesabını takip eden Ukraynalı yıldız, ayrıca taraftarların kendisine gönderdiği tweetlerden bazılarını ise beğendi.
KİRALAMA TEKLİFİ
Sarı-kırmızılılar, Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklifini iletti. Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmek isteyen Galatasaray, 2,5 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Futbol yaşantısını Almanya Bundesliga takımı Schalke 04'te sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 29 resmi karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.
Kariyerinde daha önce ülkesinin takımı Dnipro ve İspanya La Liga ekibi Sevilla'da da top koşturan Konoplyanka, Endülüs temsilcisiyle 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:54
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Önceliğimiz şampiyonluk
Toplam 14
Yorum
şişeleri nişanladı başakşehir bile dalga geçti..penaltı taklidi gerçekten komikti.
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 39
Yorum
austin geçenyıl cavanda çokhızlı jasue süper dejong mermi diyenlerin aynısı buyıl sneijder uçar diyor uçamassa niye göndermedin diyecekte aynı kişi
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Maicon: "Benim için ödenen para..."
Toplam 7
Yorum
aslan Rivadan 500m bekleniyor borcun 2katı para gelecek. Kalan parayla sizi satın alıp B takımı yapacaz. İlk iş çatıdaki muşambayı düzeltecez..
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