 Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme

    Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme

    Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'un renklerine bağlayarak transfer dönemine fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray'ın hedefindeki bir isimde daha flaş bir gelişme yaşandı.

    Sarı-Kırmızılı ekibin transfer listesinde olduğu ileri sürülen Yevhen , sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı. Twitter'da Sarı-Kırmızılı kulübün resmi hesabını takip eden Ukraynalı yıldız, ayrıca taraftarların kendisine gönderdiği tweetlerden bazılarını ise beğendi.

    KİRALAMA TEKLİFİ
    Sarı-kırmızılılar, Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklifini iletti. Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmek isteyen Galatasaray, 2,5 milyon euro'yu gözden çıkardı.

    Futbol yaşantısını Almanya Bundesliga takımı Schalke 04'te sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 29 resmi karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.

    Kariyerinde daha önce ülkesinin takımı Dnipro ve İspanya La Liga ekibi Sevilla'da da top koşturan , Endülüs temsilcisiyle 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:54
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