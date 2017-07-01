Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme

Sarı-Kırmızılı ekibin transfer listesinde olduğu ileri sürülen Yevhen Konoplyanka, sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı. Twitter'da Sarı-Kırmızılı kulübün resmi hesabını takip eden Ukraynalı yıldız, ayrıca taraftarların kendisine gönderdiği tweetlerden bazılarını ise beğendi.



KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı-kırmızılılar, Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklifini iletti. Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmek isteyen Galatasaray, 2,5 milyon euro'yu gözden çıkardı.



Futbol yaşantısını Almanya Bundesliga takımı Schalke 04'te sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 29 resmi karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.

Kariyerinde daha önce ülkesinin takımı Dnipro ve İspanya La Liga ekibi Sevilla'da da top koşturan Konoplyanka, Endülüs temsilcisiyle 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.



