Galatasaray hızlı başladı
Sarı-kırmızılılar, kamp için gittiği Slovakya’da ayağının tozuyla idman yaptı. Yeni transferler Gomis, Maicon ve Belhanda’nın hayli hırslı olduğu gözlendi.
Galatasaray, İstanbul'da yaptığı ilk etap kampı sonrasında dün öğleden sonra özel uçakla Slovakya'nın Bratislava şehrine gitti. İkinci etap kamp çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takımı havaalanında az sayıda taraftar karşılasa da yeni transferler Gomis, Maicon ve Belhanda'ya ilginin yoğun olduğu gözlendi. Bu arada sabah idman yaptıktan sonra yola çıkan Cimbom yol yorgunluğuna rağmen akşam saatlerinde de İgor Tudor yönetiminde hafif bir ter idmanı gerçekleştirdi.
İKİ HAZIRLIK MAÇI
8 Temmuz'a kadar Slovakya'da kamp yapacak olan Galatasaray, burada iki hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Ancak henüz rakipler netleşmedi. Cimbom, 8 Temmuz'da Avusturya'nın Viyana şehrine geçecek ve ayın 12 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Daha sonra Östersunds ile oynanacak Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı için İsveç'e geçecek olan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ve rövanş ile yeni sezon hazırlıklarını Türkiye'de devam ettirecek.
Savaş Çorlu
İKİ HAZIRLIK MAÇI
8 Temmuz'a kadar Slovakya'da kamp yapacak olan Galatasaray, burada iki hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Ancak henüz rakipler netleşmedi. Cimbom, 8 Temmuz'da Avusturya'nın Viyana şehrine geçecek ve ayın 12 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Daha sonra Östersunds ile oynanacak Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı için İsveç'e geçecek olan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ve rövanş ile yeni sezon hazırlıklarını Türkiye'de devam ettirecek.
Savaş Çorlu
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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