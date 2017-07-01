Galatasaray Bratislava’da
Cimbom, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladıktan sonra dün Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya uçtu.
Bratislava Havaalanı'ndaki şüpheli paket Galatasaray şehre gelmeden önce fünye ile patladıldı. Akşam saatlerinde Slovakya'ya inen sarı-kırmızılı kafileyi sadece 7 taraftar karşıladı. Özellikle yeni transferler Gomis, Belhanda ve Maicon'a ilginin yoğun olduğu gözlendi.
Savaş Çorlu
Savaş Çorlu
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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