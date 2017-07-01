 Galatasaray Bratislava’da – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bratislava’da

    Galatasaray Bratislava’da

    Cimbom, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladıktan sonra dün Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya uçtu.

    Bratislava Havaalanı'ndaki şüpheli paket şehre gelmeden önce fünye ile patladıldı. Akşam saatlerinde Slovakya'ya inen sarı-kırmızılı kafileyi sadece 7 taraftar karşıladı. Özellikle yeni transferler Gomis, Belhanda ve Maicon'a ilginin yoğun olduğu gözlendi.

    Savaş Çorlu
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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