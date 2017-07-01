En borçlu 8. ekip
Galatasaray'ın Avrupa'nın en borçlu 8. kulübü olduğu açıklandı. İlk sırada 536 milyon euro ile Manchester United var. Benfica 336 milyon euro ile ikinci, İnter 306 milyon euro ile üçüncü sırada. Cimbom aynı listede 222 milyon euro ile 8. sırada yer alıyor. Yönetim, bu sene mutlak Devler Ligi'ni hedefliyor. İlk 10 içinde başka Türk takımı bulunmuyor.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:23
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