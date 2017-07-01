 En borçlu 8. ekip – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    En borçlu 8. ekip

    En borçlu 8. ekip
    'ın Avrupa'nın en borçlu 8. kulübü olduğu açıklandı. İlk sırada 536 milyon euro ile Manchester United var. Benfica 336 milyon euro ile ikinci, İnter 306 milyon euro ile üçüncü sırada. Cimbom aynı listede 222 milyon euro ile 8. sırada yer alıyor. Yönetim, bu sene mutlak Devler Ligi'ni hedefliyor. İlk 10 içinde başka Türk takımı bulunmuyor.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En borçlu 8. ekip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.