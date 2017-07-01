Chelsea'den Alex Telles'e rekor teklif!

Premier League'in son şampiyonu Chelsea, Alex Telles için kesenin ağzını açtı. Chelsea Menajeri Antonio Conte'nin de istediği Alex Telles için Londra temsilcisi Porto'ya 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. İngiliz basını Chelsea'nin Porto'ya ilk resmi teklif yapan kulüp olduğunu açıklarken, Telles ile Paris Saint Germain ve Juventus'un da yakından ilgilendiği belirtildi.

Porto, Telles konusunda aceleci davranmamaya ve PSG ile Juventus'tan gelecek teklifleri de beklemeye karar verdi.

Galatasaray, sezon başında Alex Telles'i Portekiz temsilcisine 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle satmıştı. Alex Telles, geride bıraktığımız sezonda Portekiz'de yılın takımına seçildi. Brezilyalı oyuncu Porto formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 1 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi ve Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.



TRANSFER OLURSA GALATASARAY DA PARA KAZANACAK



Eğer Telles'in Premier Lig'in köklü takımı Chelsea'ye transferi gerçekleşirse, Galatasaray ile Porto arasındaki anlaşma gereği, Portekiz kulübü, Sarı-Kırmızılı ekibe bonservis ücretinden elde ettiği kârın %10'unu ödeyecek.