Chelsea'den Alex Telles'e rekor teklif!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Porto'ya sattığı Alex Telles'e İngiliz devi talip oldu.
Premier League'in son şampiyonu Chelsea, Alex Telles için kesenin ağzını açtı. Chelsea Menajeri Antonio Conte'nin de istediği Alex Telles için Londra temsilcisi Porto'ya 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. İngiliz basını Chelsea'nin Porto'ya ilk resmi teklif yapan kulüp olduğunu açıklarken, Telles ile Paris Saint Germain ve Juventus'un da yakından ilgilendiği belirtildi.
Porto, Telles konusunda aceleci davranmamaya ve PSG ile Juventus'tan gelecek teklifleri de beklemeye karar verdi.
Galatasaray, sezon başında Alex Telles'i Portekiz temsilcisine 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle satmıştı. Alex Telles, geride bıraktığımız sezonda Portekiz'de yılın takımına seçildi. Brezilyalı oyuncu Porto formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 1 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi ve Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:55
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