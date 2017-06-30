 Yıldız yağmuru – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Yıldız yağmuru

    Yıldız yağmuru

    G.Saray uçakları yeni transferleri getirmeye devam ediyor. Atatürk Havaalanı dün resmen sarı-kırmızılı renklere boyandı. Gündüz Belhanda, gece ise İstanbul’a geldi. Taraftar iki yıldızı ilk günden bağrına bastı.

    Bu sezon kesenin ağzını açan Galatasaray, yeni transferlerini İstanbul'a getirmeye devam ediyor. Bafetimbi Gomis'in ardından sarıkırmızılı takımın yeni 10 numarası Younes Belhanda da dün İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olarak "İstanbul yolculuğum, Türk Hava Yolları ile başlıyor. Bu güzel şehirde yaşamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanan ve yaşadığı heyecanı gizlemeyen Faslı yıldız da binlerce taraftar tarafından karşılandı. Aracına zorlukla binen 27 yaşındaki oyuncu, buna karşılık sıcak ve sempatik tavırlarıyla kendisine gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmadı.



    DOĞRU BİR TERCİH YAPTIM
    Havaalanından Florya'ya geçen, teknik direktör Igor Tudor ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Belhanda, coşkulu karşılama için "Fantastik" yorumunu yaptı. Ayrıca "'ın büyüklüğünü şimdi daha iyi anladım. Çok doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu. Cimbom'un KAP'a bildirdiği 27 yaşındaki oyuncu için Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız oyuncu da Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alacak. Detayların bugün paylaşılması bekleniyor.

    AKŞAM SEFASI MAİCON!
    Sao Paulo'dan transfer edilen Maicon da dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Belhanda gibi coşkulu bir şekilde karşılanan 28 yaşındaki futbolcu, 'Gladyatörvari' görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Brezilyalı stoper, kendisine verilen Galatasaray atkısını boynuna taktı. Sambacının, bu sabah sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü, 4 senelik sözleşme imzalaması beklenen Maicon ve Belhanda için bugün saat 12.00'de imza töreni yapılacağını açıkladı.



    ONA DA 9 MİLYON EURO
    Galatasaray'ın yeni transferi Maicon için Sao Paulo'ya yapacağı 8 milyon euro'luk ödemenin planı belli oldu... Buna göre Brezilyalı stoper için imza atılır atılmaz 4 milyon euro ödenecek. Geri kalan 4 milyon euro ise Ocak ve Ağustos 2018 tarihlerinde Sao Paulo'nun hesabına yatacak. Geri kalan 1 milyon euro ise Maicon 25 resmi maçta oynadığında Brezilya kulübüne aktarılacak. Galatasaray yeni transferine yılda 2.6 milyon euro garanti para ödeyecek.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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