Yıldız yağmuru
G.Saray uçakları yeni transferleri getirmeye devam ediyor. Atatürk Havaalanı dün resmen sarı-kırmızılı renklere boyandı. Gündüz Belhanda, gece ise Maicon İstanbul’a geldi. Taraftar iki yıldızı ilk günden bağrına bastı.
DOĞRU BİR TERCİH YAPTIM
Havaalanından Florya'ya geçen, teknik direktör Igor Tudor ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Belhanda, coşkulu karşılama için "Fantastik" yorumunu yaptı. Ayrıca "Galatasaray'ın büyüklüğünü şimdi daha iyi anladım. Çok doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu. Cimbom'un KAP'a bildirdiği 27 yaşındaki oyuncu için Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız oyuncu da Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alacak. Detayların bugün paylaşılması bekleniyor.
AKŞAM SEFASI MAİCON!
Sao Paulo'dan transfer edilen Maicon da dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Belhanda gibi coşkulu bir şekilde karşılanan 28 yaşındaki futbolcu, 'Gladyatörvari' görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Brezilyalı stoper, kendisine verilen Galatasaray atkısını boynuna taktı. Sambacının, bu sabah sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü, 4 senelik sözleşme imzalaması beklenen Maicon ve Belhanda için bugün saat 12.00'de imza töreni yapılacağını açıkladı.
ONA DA 9 MİLYON EURO
Galatasaray'ın yeni transferi Maicon için Sao Paulo'ya yapacağı 8 milyon euro'luk ödemenin planı belli oldu... Buna göre Brezilyalı stoper için imza atılır atılmaz 4 milyon euro ödenecek. Geri kalan 4 milyon euro ise Ocak ve Ağustos 2018 tarihlerinde Sao Paulo'nun hesabına yatacak. Geri kalan 1 milyon euro ise Maicon 25 resmi maçta oynadığında Brezilya kulübüne aktarılacak. Galatasaray yeni transferine yılda 2.6 milyon euro garanti para ödeyecek.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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