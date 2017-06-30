 Yıldırım’dan forma jesti – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Yıldırım’dan forma jesti

    Yıldırım’dan forma jesti

    Başbakan , taraftarı olan Macaristan Başbakanı ’a forma hediye etti.

    Başbakan , resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna akşam yemeği verdi. Başbakan Yıldırım, Galatasaray'a ilgisi ile bilinen Orban'a, futbolcuların imzaladığı forma ve futbol topunu hediye etti. Kendisinin de G.Saraylı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı'na "Viktor Orban" yazılı formasını takdim etti.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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