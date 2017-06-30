Yevhen yeşil ışık yaktı

27 yaşındaki Ukraynalı sol kanat gelmeyi kabul edince G.Saray hemen Schalke’ye 1 yıllık kiralama teklifi sundu.

Leipzig'e satılan Bruma'nın yerine oyuncusu arayan G.Saray, Bundesliga ekibi Schalke formasını giyen Yevhen Konoplyanka'ya kanca attı. Sol kanatta oynayan Ukraynalı, Schalke ile 29 maça çıkarken 7 gol ve 2 asist üretti. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir araya geldi ve kiralama teklifini de sundu. Yevhen gelmeyi kabul edince de Alman ekibi ile masaya oturuldu ve görüşmeler sürüyor.