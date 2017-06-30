 Yevhen yeşil ışık yaktı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
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    Yevhen yeşil ışık yaktı

    Yevhen yeşil ışık yaktı

    27 yaşındaki Ukraynalı sol kanat gelmeyi kabul edince G.Saray hemen Schalke’ye 1 yıllık kiralama teklifi sundu.

    Leipzig'e satılan Bruma'nın yerine oyuncusu arayan G.Saray, Bundesliga ekibi Schalke formasını giyen Yevhen Konoplyanka'ya kanca attı. Sol kanatta oynayan Ukraynalı, Schalke ile 29 maça çıkarken 7 gol ve 2 asist üretti. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir araya geldi ve kiralama teklifini de sundu. Yevhen gelmeyi kabul edince de Alman ekibi ile masaya oturuldu ve görüşmeler sürüyor.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
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