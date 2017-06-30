"Wes'le önümüzdeki hafta..."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile önümüzdeki hafta görüşecekleri söyledi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:45
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Sneijder depremi
Toplam 11
Yorum
KARTAL Wesley sneijder Beşiktaşla anlaşmak üzere... Bunu yönetim içinden biri söyledi araştırsana zeki
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F.Bahçe'den tarihi imza
Toplam 4
Yorum
Baron Tarihi dengesizlik artik fb nin rakipleri fbahce disinda ulkerle ve ayriyeten dogus klubuyle yani 1e karsi 3 kluple oynayacak
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50. yılımızın önemini hisset
Toplam 2
Yorum
ADAMI ARAYIP DURMA ERSUN RAHAT BIRAK TATİL YAPSIN,STRESE SOKMA,ADAM ZATEN İYİ,AYTAÇI KOV O ZAMAN ANLARIM İYİ NİYETİNİ
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