 "Wes'le önümüzdeki hafta..." – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    "Wes'le önümüzdeki hafta..."

    "Wes'le önümüzdeki hafta..."

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile önümüzdeki hafta görüşecekleri söyledi.

    Galatasaray, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinden transfer ettiği yıldız futbolcu Younes Belhanda için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Dünkü yapılan basın toplantısında Sneijder ile ilgili açıklama yaptığını belirten Özbek, "Sneijder izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek, görüşeceğiz" diye konuştu.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:45
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