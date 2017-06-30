Taraftar sordu, Belhanda cevapladı

2275 sorudan birkaçını içtenlikle yanıtlayan Faslı futbolcunun taraftarların sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Galatasaray'dan ilk teklif aldığında ilk tepkin ne oldu?

İlk teklif aldığımda çok heyecanlandım. Benim için Türkiye'nin en iyi, Avrupa'da kupalar almış tek takımı... Bu nedenle çok heyecanlandım.

Galatasaray senin için ne ifade ediyor?

Galatasaray benim için 1 numaralı kulüp... İki senedir şampiyon olamadık ama benim gelmemle inşallah şampiyon olacağız.

Takla atmaya devam edecek misin? Taraftarın seni karşılamasını nasıl buldun?

Tabii ki takla atmaya devam edeceğim. Doktorlar bana yapmamamı söylesene bile bunu sürdüreceğim. Karşılama harikaydı. Bana her zaman Galatasaray taraftarının ününü anlatıyorlar.

Hangi pozisyonda en verimli performansı göstereceğini düşünüyorsun?

Forvet arkası en favori yerim. Fakat ileri uçta kanatlarda her yerde oynayabilirim.

Taraftara mesajın var mı?

Taraftara mesajım: En büyük Cim Bom Bom!

Evine hoş geldin Belhanda, Türkiye'nin en büyük takımında olmak sana ne hissettiriyor?

Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü ve bu sene şampiyon olacağız.

Türk Telekom Stadyumu hakkında ne düşünüyorsun?

Biraz önce statta ayrıldım. Harika bir stadyum. İnşallah sizin sayenizde de dolacak ve her maçımızı kazanacağız.

Bu sene kaç gol, kaç asist yapmayı planlıyor?

Tabii ki böyle bir şeyi planlayamam ama çok daha fazla asist yapmayı ve takıma katkı sağlamayı isterim. Bol gollü ve asistli bir sezon olması dileğiyle...

Asist yapmayı mı gol atmayı mı daha çok seversin?

Tabii ki gol atmayı seviyorum. Benim oynadım pozisyon 10 numara... Oyunu yönlendirmek, gerekli pasları atmak... Bu nedenle bol bol asist yapmayı tercih ederim.

İlk golünde mükemmel bir takla atar mısın?

Umarım ilk golüm en kısa zamanda gelecek. Hem de kendi sahamızda olmalı! Sevincimi taraftarımızın önünde yapmak istiyorum.

Şut çekmeyi mi yoksa pas vermeyi mi tercih edersin?

Güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim. Pas vermem önceliğim ama bazen antrenörlerimiz kaleyi gördüğümde şut çekmem istiyorum. Ben de bol bol şut çekiyorum.

İstanbul hakkında düşüncelerin neler?

İstanbul harika, İstanbul hayat... Maşallah İstanbul!