 Son Aslan Mario Lemina – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Son Aslan

    Son Aslan Mario Lemina

    Bein Sports muhabiri Genin'den müthiş iddia. Geçen sezon Marsilya’dan 9.8 milyon euro’ya ’a transfer olan 23 yaşındaki Gabonlu orta saha kiralanıyor.

    transferde şova devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, William Vainqueur transferinde kulübü Roma kaynaklı bir sorun çıkma ihtimaline karşı alternatif isimler belirledi. 'un 23 yaşındaki futbolcusu Mario Lemina da bunlardan biri. Geçen sezon Marsilya'dan 9.8 milyon euro'ya transfer edilen Gabonlu orta saha oyuncusunun, bu sezon bir başka takıma kiralanması gündemde. Galatasaray da bu fırsattan faydalanıp Lemina'yı kadrosuna katabilir. Önceliği Vainqueur'a veren Cimbom, İtalya seferinde Lemina'nın durumunu da masaya yatıracak. Galatasaray, olası bir kiralama durumunda kontrata satın alma opsiyonunu ekletme seçeneği üzerinde duruyor.

    MELO DA JUVE'DEN GELMİŞTİ
    Aslan, Melo'yu da Juve'den kiralık olarak almıştı. Öte yandan Bein Sports Fransa muhabiri Philippe Genin, Galatasaray'ın Lemina transferinde önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi. 23 yaşındaki Gabonlu oyuncu geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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