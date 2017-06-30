Son Aslan Mario Lemina
Bein Sports muhabiri Genin'den müthiş iddia. Geçen sezon Marsilya’dan 9.8 milyon euro’ya Juventus’a transfer olan 23 yaşındaki Gabonlu orta saha kiralanıyor.
MELO DA JUVE'DEN GELMİŞTİ
Aslan, Melo'yu da Juve'den kiralık olarak almıştı. Öte yandan Bein Sports Fransa muhabiri Philippe Genin, Galatasaray'ın Lemina transferinde önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi. 23 yaşındaki Gabonlu oyuncu geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:12
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
-
Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
Son Aslan Mario Lemina haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.