Sneijder kararını verdi
Transfer teklifler alan ve yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder kararını verdi. Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın Slovakya kamp kadrosuna katılmayacağını yönetime bildirdi.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder takımın Slovenya kampına katılmayacağını ve kulüpten ayrılmak istediğini Dursun Özbek'e bildirdi.
Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Wesley Sneijder'in geleceği belli oldu.
Bein Sports'un haberine göre; 33 yaşındaki futbolcu bugün Dursun Özbek ile konuştu ve takımdan ayrılmak istediğini belirterek, Slovenya kampından affını istedi.
Sarı kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı yıldız, önümüzdeki hafta menajeriyle beraber İstanbul'a gelerek kendisine gelen teklifleri kulübe iletecek.
SNEIJDER'DEN SONRA O İSİM DE KADROYA ALINMADI!
Galatasaray'da Sneijder'den sonra Nigel de Jong'dan da flaş bir haber geldi.Hollandalı yıldız Slovakya kampında olmayacak.
Sakatlığı nedeniyle İstanbul'daki antrenmanlara çıkamayan ve Tudor'un da yeni sezon planlarında olmayan De Jong, kamp kadrosuna yer almayıp İstanbul'da kalacak.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:15
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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