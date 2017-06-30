 Sneijder depremi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Sneijder depremi

    Sneijder depremi

    Hollandalı yıldız, Slovakya kampı kadrosunda yer almayacak.

    'ın Hollandalı yıldızı 'in artık takımda kalma ihtimali yok gibi görünüyor! Hollandalı yıldızın, Başkan Dursun Özbek ile görüştüğü ve ayrılmak istediğini bildirdiği öğrenildi. Sneijder'in bugün başlayacak Slovakya kampına da katılmayacağı dile getirildi. Bu arada, ismi Amerikan takımlarıyla anılan Sneijder'e Sampdoria talip oldu. İtalyan kulübünün başkanı Massimo Ferrero, yıldız oyuncuyla ilgilendiklerini resmen açıkladı. Sampdoria'nın Sneijder'e 2+1 yıllık teklif sunacağı, G.Saray'a da 5 milyon euro önerdiği bildirildi.

    HAFTAYA NETLEŞİR
    Gomis'in basın toplantısında Başkan Dursun Özbek'e Sneijder de soruldu. Özbek, Hollandalı yıldızın futbolcuları olduğunu belirterek, "Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek. O görüşmelerde belli olacak. Önemli bir oyuncu. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede iki taraf da kararını verecek" dedi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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