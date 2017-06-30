Sneijder depremi
Hollandalı yıldız, Slovakya kampı kadrosunda yer almayacak.
HAFTAYA NETLEŞİR
Gomis'in basın toplantısında Başkan Dursun Özbek'e Sneijder de soruldu. Özbek, Hollandalı yıldızın futbolcuları olduğunu belirterek, "Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek. O görüşmelerde belli olacak. Önemli bir oyuncu. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede iki taraf da kararını verecek" dedi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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