 Juve’den onay çıkmadı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Juve’den onay çıkmadı

    Juve’den onay çıkmadı
    Tudor'un istediği isimler arasında yer alan Kwadwo Asamoah'ın transferi zora girdi. Sandro'yu Chelsea'ye satmak isteyen Juventus'un birçok mevkide kullanabildiği Ganalı yıldız için tekliflere kapıyı kapattığı bildirildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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