 Gomis 5. isim oldu – Fotomaç – 30 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gomis 5. isim oldu

    Gomis 5. isim oldu

    Galatasaray'ın resmi sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu.

    Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 140 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 Fransız yer aldı.

    Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez ve Franck Ribery ile mevcut kadroda bulunan Lionel Carole top koşturdu.

    Senegal asıllı olan 31 yaşındaki golcü futbolcu Gomis, Galatasaray formasını giyen 5. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.

    Gomis, Galatasaray'ın 140. yabancısı
    Bafetimbi Gomis, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 140. yabancı futbolcu oldu.

    Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 140 futbolcuyu transfer etti.

    Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.

    En çok Brezilyalılar oynadı
    Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi.

    Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 17 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti.

    Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 11, Almanya 7, Arjantin de 6 oyuncuyla öne çıktı.

    Türk asıllı yabancılar
    Galatasaray'da daha önce başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

    İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

    Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
    Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

    Ülke Sayı Futbolcular
    Brezilya 17 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles
    Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
    Romanya 11 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu
    Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
    Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua,Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
    Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
    Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
    İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
    Fransa 5 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis
    Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
    Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
    Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
    Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
    İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
    Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
    Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
    Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera
    Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
    Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
    İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
    Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
    Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
    Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda
    Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
    İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues
    Senegal 1 Mohamed Sarr
    İtalya 1 Morgan de Sanctis
    Sırbistan 1 Sasa İlic
    Nijerya 1 Dominic Iorfa
    İran 1 Naser Sadeghi
    Surinam 1 Ulrich Watson
    Litvanya 1 Gintaras Stauce
    Zimbabve 1 Norman Mapeza
    Galler 1 Dean Saunders
    ABD 1 Brad Friedel
    İsrail 1 Haim Revivo
    Japonya 1 Junichi Inamoto
    Cezayir 1 İsmael Bouzid
    Fas 1 Nordin Amrabat
    Makedonya 1 Goran Pandev
    Norveç 1 Martin Linnes
    Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
    İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson

    Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.



    Kaynak: AA
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis 5. isim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.