Galatasaray kamp için yola çıktı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya'ya gitti.
Galatasaray, Slovakya kampının ardından 13 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersund ile mücadele edecek.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:12
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Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Çare aranıyor
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Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
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ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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