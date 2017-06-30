 D-Smart yayınlayacak – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    D-Smart yayınlayacak

    D-Smart yayınlayacak
    , 'nde İkinci Tur ilk maçında Östersunds ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 13 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak olan Galatasaray'ın ilk resmi karşılaşması D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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