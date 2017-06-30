 Cimbom ilk teklifi yaptı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Cimbom ilk teklifi yaptı

    Cimbom ilk teklifi yaptı
    , Sabri'nin yerine düşündüğü Sebastien Corchia için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Lille'e 4 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi. Anlaşılması halinde Fransız oyuncu ile 3 yıllık bir sözleşme imzalanacağı belirtildi. Corchia, geçen sezon 42 maçta süre aldı, 2 gol, 4 asistlik performans üretti.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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