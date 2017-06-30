 Burak’a tam destek – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Burak’a tam destek

    Burak’a tam destek
    Beijing Guoan, Jiangsu oyuncularının saha içinde 'a yaptığı ırkçı saldırıların peşini bırakmadı. Beijing yönetiminin, Burak'ın tokat atması nedeniyle kırmızı kart gördüğü maçın kayıtlarını incelettiği ve Çin Futbol Federasyonu'na başvuracağı belirtildi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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