Belhanda'nın maliyeti belli oldu
Galatasaray, profesyonel futbolcu Younes Belhanda ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Faslı futbolcunun G.Saray'a maliyeti belli oldu.
Profesyonel futbolcu Younès Belhanda ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 2.000.000 Euro (net) olmak üzere,
Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net
Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net
Futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. Kulübümüzün, oyuncunun görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim ödemesi yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
BELHANDA'DAN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE HATIRLATMASI
Sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev ekibinden kadrosuna kattığı Younes Belhanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belhanda, "Galatasaray, Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Avrupa'da başarı kazanmış tek Türk kulübü. Bu konuda konuşmaya gerek yok. Futbol direktörümüz beni ziyarete geldiğinde söylemiştim. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif geldi. Hep Galatasaray'dan teklif gelmesini bekledim. Hayalim gerçekleşti" diye konuştu.
Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile oynayacak olmasının sorulması üzerine Belhanda, "Sneijder ile oynamak benim için çok önemli bir gurur olacaktır. Çok teknik ve iyi futbolcularla oynamak herkesi heyecanlandırır. Gol atarsam her türlü akrobasiyi sahada görebilirsiniz" diye konuştu.
4 senede 4 takım değiştirmesi için ise Faslı futbolcu, "Uzun yılar Fransa futbolunda istikrar yakaladım. Dinamo Kiev ve kısa süreli Schalke maceram var. Sonra da Nice'de forma giydim. Nice'in ekonomik imkanları daha fazlasını müsaade etmedi ve Galatasaray'a geldim" ifadelerini kullandı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:48
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Havaya girdim
Toplam 7
Yorum
salih gomiz böyle bir keriz kulüp bulmus 32 yasina gelen bir kömür torbasi dursunun sayesinde emekliligini garentilemis oldu 3 yil yatbe
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Ajax, Tete’yi gönderdi
Toplam 3
Yorum
gorkem cavanda nın biraz üstüne düşseniz, biraz özvgüven aşılasanız tete den daha iyi futbolcu. Futboldan anlayan ne demek istediğiöi anlar.
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Belhanda'nın maliyeti belli oldu
Toplam 5
Yorum
BURAK Allah Dursun Özbeği Galatasaray'ın başından ayırmasın. ne güzel kulübü batırıyor :)
Belhanda'nın maliyeti belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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