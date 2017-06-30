Belhanda ve Maicon kontrolden geçti

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Faslı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaraylı yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Belhanda, sarı-kırmızılı takımla bugün resmi sözleşme imzalayacak.



MAICON DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Brezilyalı yıldız Maicon, Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı futbolcu sağlık kontrolü sırasında kolundaki "Aslan" dövmasiyle de poz verirken kontrolde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.



