 Belhanda ve Maicon kontrolden geçti – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Belhanda ve Maicon kontrolden geçti

    Belhanda ve Maicon kontrolden geçti

    Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Faslı futbolcu Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.

    Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

    Faslı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaraylı yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

    Belhanda, sarı-kırmızılı takımla bugün resmi sözleşme imzalayacak.

    MAICON DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
    Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Brezilyalı yıldız Maicon, Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı futbolcu sağlık kontrolü sırasında kolundaki "Aslan" dövmasiyle de poz verirken kontrolde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:32
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