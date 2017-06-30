Belhanda ve Maicon kontrolden geçti
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Faslı futbolcu Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Faslı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaraylı yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.
Belhanda, sarı-kırmızılı takımla bugün resmi sözleşme imzalayacak.
MAICON DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Brezilyalı yıldız Maicon, Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı futbolcu sağlık kontrolü sırasında kolundaki "Aslan" dövmasiyle de poz verirken kontrolde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:32
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Sneijder depremi
Toplam 11
Yorum
KARTAL Wesley sneijder Beşiktaşla anlaşmak üzere... Bunu yönetim içinden biri söyledi araştırsana zeki
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F.Bahçe'den tarihi imza
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Baron Tarihi dengesizlik artik fb nin rakipleri fbahce disinda ulkerle ve ayriyeten dogus klubuyle yani 1e karsi 3 kluple oynayacak
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50. yılımızın önemini hisset
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ADAMI ARAYIP DURMA ERSUN RAHAT BIRAK TATİL YAPSIN,STRESE SOKMA,ADAM ZATEN İYİ,AYTAÇI KOV O ZAMAN ANLARIM İYİ NİYETİNİ
Belhanda ve Maicon kontrolden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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