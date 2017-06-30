 Arkası gelecek – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Arkası gelecek

    Arkası gelecek
    Gomis'in imza töreninde konuşan Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Özbek, "Bu sene çok kararlıyız. Hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de taraftarlarımızı memnun edebilecek bir takım kurma amacındayız. Önümüzdeki sezon taraftarlarımıza çok güzel oyun sergilemek için eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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