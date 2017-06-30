 Ajax, Tete’yi gönderdi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Ajax, Tete’yi gönderdi

    Ajax, Tete’yi gönderdi
    Lille'de forma giyen Sebastien Corchia üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, 'yi elinden kaçırıyor! Fransız La Parisien gazetesi, Lyon'un Tete için 4 milyon euro karşılığında Ajax ile anlaştığını ve genç sağ bekin Lyon ile imza aşamasına geldiğini açıkladı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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