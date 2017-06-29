 Yeni Beckham: Wesley – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Yeni Beckham: Wesley

    Yeni Beckham: Wesley

    Belhanda Cimbom’a geldi, Sneijder Amerika’ya gidiyor.

    , orta sahaya Belhanda'yı transfer ederken gözler Wesley Sneijder'e çevrildi. Hollandalı yıldızın menajeri Albers, "Teklif yok" dese de iddialar gelmeye devam ediyor. Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuya, Los Angeles Galaxy'nin talip olduğu ve Amerikalıların 2 yıl için 7 milyon Dolarlık (Yıllık 3.5 milyon Dolar) teklif sunduğu bildirildi. ESPN kanalı iddiasını biraz daha ileriye taşıdı ve Sneijder'in Galaxy ile anlaştığını ileri sürdü. Los Angeles'ın 2007 yılında David Beckham transferinde olduğu gibi dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmenin peşinde olduğu kaydedildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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