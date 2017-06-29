Tudor seçimini yaptı: Asamoah
G.Saray'da sıra ön libero transferine geldi. Hırvat hocanın, “Tam bir joker... Takıma büyük katkısı olur”diye tarif ettiği Ganalı oyuncu için Juventus ile görüşmeler başladı.
ÖZBEK ONAYLADI
Hırvat hocanın, Ganalı futbolcu için "Joker olarak kullanabileceğim bir isim. Sol bekte sorunu giderir, orta sahada da alternatiflerimizi zenginleştirir. Eğer alabilirsek takıma büyük katkısı olur" ifadesini kullandığı öğrenildi. Transfer komitesi, Başkan Dursun Özbek'in de onayı ile 28 yaşındaki Asamoah'ı kiralamak için Juventus kulübüne resmi olarak transfer girişiminde bulundu. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun, eğer şartlarda anlaşılabilirse bonservisinin de şimdiden alınabileceği ifade ediliyor.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
Tudor seçimini yaptı: Asamoah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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