 Tudor seçimini yaptı: Asamoah – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Tudor seçimini yaptı: Asamoah

    Tudor seçimini yaptı: Asamoah

    G.Saray'da sıra ön libero transferine geldi. Hırvat hocanın, “Tam bir joker... Takıma büyük katkısı olur”diye tarif ettiği Ganalı oyuncu için Juventus ile görüşmeler başladı.

    Arka arkaya transfer bombalarını patlatan 'da rota Kwadwo Asamoah'a döndü. 2.5 milyon euro yıllık ücret ve 1 milyon euro da her sezon için imza parası isteyen Gael Clichy'nin yıllık maliyetini çok yüksek bulan sarı-kırmızılı yönetim, Ganalı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Bunda teknik direktör İgor Tudor'un, orta saha, sol bek ve sol kanatta forma giyebilen Kwadwo Asamoah'ı kadrosunda görmek istemesinin önemli rol oynadığı belirtildi.

    ÖZBEK ONAYLADI
    Hırvat hocanın, Ganalı futbolcu için "Joker olarak kullanabileceğim bir isim. Sol bekte sorunu giderir, orta sahada da alternatiflerimizi zenginleştirir. Eğer alabilirsek takıma büyük katkısı olur" ifadesini kullandığı öğrenildi. Transfer komitesi, Başkan Dursun Özbek'in de onayı ile 28 yaşındaki Asamoah'ı kiralamak için Juventus kulübüne resmi olarak transfer girişiminde bulundu. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun, eğer şartlarda anlaşılabilirse bonservisinin de şimdiden alınabileceği ifade ediliyor.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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