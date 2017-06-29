 Tosic, CSKA'ya rest çekti – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Tosic, CSKA'ya rest çekti

    Tosic, CSKA'ya rest çekti
    ile sözleşmesi sona eren Zoran Tosic, 'ı işaret etti. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Sırp kanat oyuncusu, "Yönetimle bir kez daha görüşeceğim beklediğim sonucu alamazsam beni isteyen diğer kulüple görüşeceğim" dedi. Tosic, Türkiye'den teklif aldığını da açıkladı.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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