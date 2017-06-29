Sneijder kararını verdi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder takımın Slovenya kampına katılmayacağını ve kulüpten ayrılmak istediğini Dursun Özbek'e bildirdi.

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Wesley Sneijder'in geleceği belli oldu.

Bein Sports'un haberine göre; 33 yaşındaki futbolcu bugün Dursun Özbek ile konuştu ve takımdan ayrılmak istediğini belirterek, Slovenya kampından affını istedi.

Sarı kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı yıldız, önümüzdeki hafta menajeriyle beraber İstanbul'a gelerek kendisine gelen teklifleri kulübe iletecek.



SNEIJDER'DEN SONRA O İSİM DE KADROYA ALINMADI!

Galatasaray'da Sneijder'den sonra Nigel de Jong'dan da flaş bir haber geldi.Hollandalı yıldız Slovakya kampında olmayacak.

Sakatlığı nedeniyle İstanbul'daki antrenmanlara çıkamayan ve Tudor'un da yeni sezon planlarında olmayan De Jong, kamp kadrosuna yer almayıp İstanbul'da kalacak.