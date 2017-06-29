Sneijder kararını verdi
Transfer teklifler alan ve yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder kararını verdi. Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın Slovakya kamp kadrosuna katılmayacağını yönetime bildirdi.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder takımın Slovenya kampına katılmayacağını ve kulüpten ayrılmak istediğini Dursun Özbek'e bildirdi.
Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Wesley Sneijder'in geleceği belli oldu.
Bein Sports'un haberine göre; 33 yaşındaki futbolcu bugün Dursun Özbek ile konuştu ve takımdan ayrılmak istediğini belirterek, Slovenya kampından affını istedi.
Sarı kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı yıldız, önümüzdeki hafta menajeriyle beraber İstanbul'a gelerek kendisine gelen teklifleri kulübe iletecek.
SNEIJDER'DEN SONRA O İSİM DE KADROYA ALINMADI!
Galatasaray'da Sneijder'den sonra Nigel de Jong'dan da flaş bir haber geldi.Hollandalı yıldız Slovakya kampında olmayacak.
Sakatlığı nedeniyle İstanbul'daki antrenmanlara çıkamayan ve Tudor'un da yeni sezon planlarında olmayan De Jong, kamp kadrosuna yer almayıp İstanbul'da kalacak.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
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"İddialı bir takım kurmaya çalışıyoruz”
Toplam 13
Yorum
misafir Kimse boşuna konusmasin bence gs cok iyi transferlr yapiyor
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Yeni Beckham: Wesley
Toplam 14
Yorum
Seçkin Wesley göndermek için yalandan transferler yaparak taraftarın gözünü kimse boyayamaz üzgünüm o stadı dursun başkanın başına yıkarlar
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Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 42
Yorum
semih güven Aykut hocayı istemeyenler şunu iyi bilmenizi isterim Türkiye ve dünyanın en karekterli ve en iyi hocasıdır .Aykut hoca
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