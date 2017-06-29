 Sıra Maicon’da – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Sıra ’da

    Sıra Maicon’da

    “Dün Gomis, bugün Belhanda” derken sıra stoper ’un uçağına geldi.

    Transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda sıra Roque'ye geldi. Tecrübeli stoperle her konuda anlaşan Cimbom kulübü Sao Paulo ile son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Tatilde olan 28 yaşındaki stoper de iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Galatasaray'ın kısa süre içinde Maicon'u da resmen açıklaması bekleniyor. Ancak Brezilyalı stoperin uçağı İstanbul'a değil direkt kamp çalışmasının yapılacağı Slovakya'ya inecek.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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