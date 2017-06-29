 Maicon İstanbul'a geldi – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    İstanbul'a geldi

    Maicon İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı , İstanbul'a geldi.

    Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu İstanbul'a geldi.

    Maicon'a sevgi seli
    Sarı-kırmızılıların, Brezilya'nın Sao Paulo kulübünden transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Maicon, bugün saat 22.00'da Atatürk Havalimanı'na geldi. 28 yaşındaki savunma oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı. Maicon, yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek.

    Kariyeri
    Profesyonel futbol kariyerine 2006-2007'de altyapısında yetiştiği Cruzeiro'da başlayan Maicon, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo formalarını giydi.

    Porto ile üst üste 3 kez lig ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, Portekiz ekibi ile 1 kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıkan Maicon, 1 gol attı.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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