Maicon İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı Maicon, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Maicon İstanbul'a geldi.
Maicon'a sevgi seli
Sarı-kırmızılıların, Brezilya'nın Sao Paulo kulübünden transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Maicon, bugün saat 22.00'da Atatürk Havalimanı'na geldi. 28 yaşındaki savunma oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı. Maicon, yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek.
Kariyeri
Profesyonel futbol kariyerine 2006-2007'de altyapısında yetiştiği Cruzeiro'da başlayan Maicon, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo formalarını giydi.
Porto ile üst üste 3 kez lig ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, Portekiz ekibi ile 1 kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıkan Maicon, 1 gol attı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:06
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Maicon İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
GALATASARAY ABİCİM PARAYI SIKINTI YAPMAYIN GALATASARAYIN YILLIK GELİRLERİ FULL BORCA GIDIYODU BORÇ KALKINCA İŞLER ÇOK KOLAY OLACAK
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 51
Yorum
cc Ederinin çok üzerinde para verirsen tabi ki transfer hemen sonuçlanır.
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Maicon İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Özkan söğüt Bu gidişle Havalimanında ayrılamayacağız
Maicon İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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