Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Maicon İstanbul'a geldi.



Maicon'a sevgi seli

Sarı-kırmızılıların, Brezilya'nın Sao Paulo kulübünden transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Maicon, bugün saat 22.00'da Atatürk Havalimanı'na geldi. 28 yaşındaki savunma oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı. Maicon, yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek.



Kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine 2006-2007'de altyapısında yetiştiği Cruzeiro'da başlayan Maicon, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo formalarını giydi.

Porto ile üst üste 3 kez lig ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, Portekiz ekibi ile 1 kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıkan Maicon, 1 gol attı.