 Konoplyanka atağı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Konoplyanka atağı

    Konoplyanka atağı

    Ukraynalı yıldız Konoplyanka, Cimbom’a yazıldı.

    Transferde yoğun günler geçiren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Schalke'de kiralık oynayan Yevhen Konoplyanka. BeIN Sports'un iddiasına göre, bonservisi Sevilla'da bulunan Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, temaslara başladı. Gelecek sezon 4-3-3 sistemiyle oynamak isteyen Tudor'un sağda Konpolyanka'yı düşündüğü belirtildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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