G.Saray Maicon'u KAP'a bildirdi
Galatasaray'ın yaklaşık 1 aydır görüşmeleri sürdürdüğü Maicon'u, KAP'a bildirdi.
Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:57
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
Onur Imza parasi nedir
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
kerem gs oha lan oha bu paralar nedir imza için 2,5 milyon euro bide sampiyonluk için ekstra 200 bin dolar
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
galatasaray 4.200.000 euro garanti para, 80 puan alsa 400.000 euro, şampiyonluk 200.000 dolar çok yüksek rakamlar bu değirmenin suyu nereden geliyor.
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