 G.Saray Maicon'u KAP'a bildirdi – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    G.Saray 'u KAP'a bildirdi

    G.Saray <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a>'u KAP'a bildirdi

    Galatasaray'ın yaklaşık 1 aydır görüşmeleri sürdürdüğü 'u, KAP'a bildirdi.

    G.Saray'da transferler peş peşe açıklanıyor... Dün Gomis, bugün Belhanda'yı İstanbul'a getiren sarı kırmızılılar son olarak da 'u kadrosuna kattı. KAP'a bildirilen 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacının 22.00'de İstanbul'da olacağı belirtildi. İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklaması;

    Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

    Saygılarımızla.


    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:57
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