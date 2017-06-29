Gomis'in maliyeti belli oldu
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in maliyetiyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiri yaptı. Ayrıca, sarı kırmızılı takımın yıldız transferi için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi.
Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis ve kulübü Swansea City AFC (Swansea) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 2.500.000 EUR ve şampiyonluk halinde prim olarak net 200.000 USD ödenecektir. Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
GOMIS İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Galatasaray, İngiltere'nin Swansea City ekibinden kadrosuna kattığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törene Gomis'in yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.
Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Gomis, "Bana gösterilen sıcak karşılama beni etkiledi. 2-3 aydır görüşüyoruz. Bu süreçte Galatasaray'ın maçlarını izledim. Avrupa'da başarılı olmuş, başarılar kazanmış bir Türk takımında olma fikrini kararlaştırdım. Bu büyük statta Galatasaray için çalışacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Hocamızı da İtalya'da yaptığı işlerden de tanıyorum ve takdir ediyorum. Onun da benle konuşması önemli oldu. Onun yönetimindeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.
Özbek: "Galatasaray, Gomis ile daha güçlü olacaktır"
Yeni bir sezona başladıklarını belirten Dursun Özbek, "İlk transferimizi Gomis ile yapıyoruz. Kendisi scout ekibimiz ve hocamız tarafından beğenilen biri. Kendisinin golcülüğünü anlatmaya gerek yok. Fransa Ligi'nde 21 gol atmış biri. Türkiye'de de çok gol atacaktır. Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray ailesi Gomis ile daha güçlü olacaktır. Taraftarlarına daha güzel günler yaşatacaktır" diye konuştu.
Konuşmalarının ardından Gomis, kendisini 2020 yılına kadar sarı-kırmızılı yapan sözleşmeyi imzaladı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:30
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
yuh gomis kesinlikle bu kadar parayı etmez ortalama bir forvet sonuçta açın kariyerine bakın.futbolcuları alırken çok abartıyoruz.sonra puff
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
pompei26 oha ... 15 milyon € tabi para kendi ceblerinden çıkmıyor. yazıklar olsun...
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
trolllll Bir örnek versene yarı paraya kaliteli biri.
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