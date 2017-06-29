 Gomis sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Gomis sağlık kontrolünden geçti

    Gomis sağlık kontrolünden geçti

    Galatasaray'ın sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdiği Bafetimbi Gomis, sağlık kontrolünden geçti

    Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Kulübümüzün transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Bafetimbi Gomis, sabah saatlerinde sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti. Fransız futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce de hazır bulundu" denildi.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:19
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