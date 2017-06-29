Gomis sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdiği Bafetimbi Gomis, sağlık kontrolünden geçti
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Kulübümüzün transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Bafetimbi Gomis, sabah saatlerinde sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti. Fransız futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce de hazır bulundu" denildi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:19
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Kartal Yuvası'ndan anlamlı kampanya
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 8 e vermezsen ş,imdi satacam diye uğraş
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Emre Mor için mi geldi?
Toplam 5
Yorum
KrAlex Emrenin durumunu konuşmak için çağırmışlardır. Türkiye'de futbol oynama koçum git Hollanda ligine orayı domine edersin bu futbolunla.
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Samsunspor'da sabah çalışması
Toplam 1
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU ben asil samsun uma hayırlı ve kazasız sakatlıksız kırmızısız sezon ve şampiyonluk diliyorum seviyorum seni göz ağrım .! alpay T .şampi yap.
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