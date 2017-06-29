Gomis ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılı takımın çiçeği burnunda transferi Gomis de ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde el topu ve dar alanda pas ve hareket çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ardından tüm oyuncuların kendi pozisyonunda bulunduğu 10'a altı dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman, daha sonra orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise iki ceza sahası arasında 10'a 10 çift kale maç yapıldı.
Öte yandan yeni transfer Bafetimbi Gomis, bireysel bir antrenman programı doğrultusunda özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdikten sonra saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'nın Bratislava kentine hareket edecek.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
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Maicon İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
GALATASARAY ABİCİM PARAYI SIKINTI YAPMAYIN GALATASARAYIN YILLIK GELİRLERİ FULL BORCA GIDIYODU BORÇ KALKINCA İŞLER ÇOK KOLAY OLACAK
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 51
Yorum
cc Ederinin çok üzerinde para verirsen tabi ki transfer hemen sonuçlanır.
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Maicon İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Özkan söğüt Bu gidişle Havalimanında ayrılamayacağız
Gomis ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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