 Gomis ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Gomis ilk antrenmanına çıktı

    Gomis ilk antrenmanına çıktı

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılı takımın çiçeği burnunda transferi Gomis de ilk antrenmanına çıktı.

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde el topu ve dar alanda pas ve hareket çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ardından tüm oyuncuların kendi pozisyonunda bulunduğu 10'a altı dar alanda topa sahip olma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman, daha sonra orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise iki ceza sahası arasında 10'a 10 çift kale maç yapıldı.

    Öte yandan yeni transfer , bireysel bir antrenman programı doğrultusunda özel bir çalışma gerçekleştirdi.
    Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdikten sonra saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'nın Bratislava kentine hareket edecek.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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