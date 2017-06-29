 Forvete genç yıldız – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Forvete genç yıldız

    Forvete genç yıldız
    geleceğe yatırım için de kolları sıvadı. 'nun forveti , Galatasaray'ın gündemine girdi. Scout ekibinin, 19 yaşındaki genç yıldızı yakın takibe aldığı ifade edildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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