''En büyük Galatasaray''
Sarı-kırmızılıların Drogba’dan beri özlemle beklediği golcü dün şehre ayak bastı. Atatürk Havaalanı’nda yer yerinden oynadı. Kara Panter lakaplı yıldıza ilgi büyüktü. Gomis "Drogba, Chedjou gibi arkadaşlarım burada oynadı. En büyük kulübe geldim" dedi.
'ÇOK MUTLUYUM'
Bafetimbi Gomis, uçuş sonrası Atatürk Havaalanı'ndaki bölümde işlemleri devam ederken bir süre dinlenirken GS TV'ye de bir röportaj verdi. Tecrübeli forvet "Birçok Türk arkadaşım var. Birçok arkadaşım da Galatasaray'da oynadı. Son olarak Didier Drogba ve Aurelien Chedjou buradaydı. Onlar da söylediler, burayı bana anlattılar. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyorum. İstanbul'da olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
BAFETİMBİ GOMİS İLGİYE ŞAŞTI KALDI
Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis'in karşılanması sırasında adeta izdiham yaşandı. Sarıkırmızılı taraftarlar Fransız forvete büyük ilgi gösterdi. Gomis bu kadar ilgiye çok şaşırdı.
'KARŞILAMA MÜTHİŞTİ'
Gomis, Atatürk Havaalanı'ndan ayrıldıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Tecrübeli futbolcu "Hayatımda böyle bir karşılama görmedim. İstanbul'a indiğimde neler olacağını söylemişlerdi ancak bu kadarını beklemiyordum. Karşılama müthişti. Bu coşkulu taraftar önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
MARSİLYA'YA VEDA ETTİ
Galatasaray'ın yeni gol silahı Bafetimbi Gomis, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla Marsilya taraftarına veda etti. 32 yaşındaki yıldız "Babamı kaybettiğim dönemde bana çok destek oldunuz. Ayrılıyorum ama sol yanımda hep olacaksınız. Şimdi Galatasaray'da bir sayfa açıyorum. Herkese veda ve teşekkür ediyorum" yazdı.
TRABZON İSTEDİ ASLAN ÇEKİLDİ
Bafetimbi Gomis, 2014 yılında da Galatasaray'ın ciddi manada gündemindeydi. Sarı- kırmızılılarda dönemin başkanı Ünal Aysal'ın Trabzonspor ile ilişkileri üst düzeydeydi. Bordomavililer de Fransız forvete kanca atınca Aysal'ın talimatıyla Aslan aradan çekilmişti.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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