Belhanda geliyor
Gomis’in ardından Faslı yıldız Belhanda da bugün 16.30’da İstanbul’da olacak 4 yıllık kontratı imzalayacak süper yeteneği de yüzlerce taraftar karşılayacak.
ANLAŞMA 4 YILLIK
Younes Belhanda için Galatasaray, kulübü Dinamo Kiev'e 8 milyon euro ödeyecek. Tecrübeli oyuncu böylece Galatasaray tarihinin en pahalı 6. futbolcusu olacak. Faslı futbolcu da yıllık 3 milyon euro alacak. Sağlık kontrollerinin ardından Belhanda kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmenin altına imzayı atacak.
İ?SRAİL'E GİTMEMİŞTİ
Belhanda, D. Kiev forması giydiği dönemde İsrail'i tanımadığını söylemişti. Faslı futbolcu, takımının İsrail'in Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç için deplasmana gitmemişti. İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto etmişti.
Fener çok istemişti FASLI futbolcu 2014'ün Şubat ayında verdiği röportajda tüm sezonu F.Bahçe'yi bekleyerek geçirdiğini söylemişti. Belhanda "Tüm yıl F.Bahçe'nin Montpellier ile anlaşmasını bekledim ancak transferim gerçekleşmedi" demişti.
10 MADDEDE BELHANDA
1- Geçen sezon Nice'de 37 maçta 2809 dakika sahada kaldı. 3 gol, 7 asistle oynadı. 2 kez 'maçın adamı' seçildi.
2- Son 2 sezonda sadece 2 sakatlık yaşadı. Belindeki ağrı ve ayak parmağındaki kırık nedeniyle 8 maç kaçırdı.
3 - Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke ve Nice formalarıyla 45 gol attı, 42 asist yaptı.
4- 10 numara bölgesinde 170 maça çıkıp 36 gol attı, 36 asist yaptı. Sol kanatta 38 maça çıkıp, 4 gol, 3 asistle oynadı.
5- Attığı 45 golün 20'sini ilk yarılarda, 25'ini ikinci devrelerde ağlarla buluşturdu.
6- Montpellier'den Dinamo Kiev'e 10 milyon euro'ya transfer oldu. En çok bonservis o zaman ödendi.
7- Uzaktan şutları sever. Topla haşır neşir. Kilit pas atar. Defansa katkısı zayıf.
8- Zaman zaman sinirlerine hakim olamıyor. Oynadığı 302 maçta 62 sarı kart, 7 kırmızı kart gördü.
9- Geçen sezon 37 maçın 15'inde forvetin solunda, 13'ünde orta sahanın merkezinde, 2'sinde merkez forvet pozisyonunda, 1'inde orta sahanın solunda görev yaptı. 5 maçta yedekti.
10- Nice formasıyla maç başına 1.4 kilit pas attı, arkadaşlarını pozisyona soktu.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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