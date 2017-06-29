 Başın sağ olsun Savaş Çorlu – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Başın sağ olsun

    Başın sağ olsun Savaş Çorlu
    muhabirimiz 'nun annesi yaşamını yitirdi. Merhume Çorlu dün Seyrantepe Cumhuriyet Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde Galatasaray ve basın camiasından arkadaşları Savaş Çorlu'yu yalnız bırakmadı.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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