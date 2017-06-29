 Aslan’a iki rakip – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Aslan’a iki rakip

    Aslan’a iki rakip
    Galatasaray'ın ön libero adaylarından için iki takım daha harekete geçti. Galatasaray'ın Chelsea ile yaptığı görüşmenin ardından Lazio ve Valencia'nın da Pasalic için İngiliz ekibiyle temas kurduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların bu transferde güçlü 2 rakibi karşısında zorlanacağı belirtildi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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