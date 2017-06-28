 Sneijder'e teklif var! Kabul edecek... – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sneijder'e teklif var! Kabul edecek...

    Sneijder'e teklif var! Kabul edecek...

    ABD MLS ekibi Los Angeles FC'nin Wesley Sneijder'e 3.5 milyon dolar'lık teklif yaptığı ve tarafların anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

    ESPN, Galatasaray'dan izin isteyen ve henüz antrenmanlara katılmayan Wesley Sneijder ile ilgili bomba iddia ortaya attı.

    ABD'li muhabir Mark Ogden'in haberine göre Hollandalı yıldız, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den 3.5 milyon dolar karşılığında iki senelik kontrat teklifi aldı.



    Ogden ayrıca, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak, Sneijder'in teklife sıcak baktığı ve kabul edeceğini öne sürdü. Haberde Sneijder'in 2017 sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı, 2018 yılından itibaren ise Los Angeles FC forması giyeceği belirtildi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:12
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