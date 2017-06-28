Sneijder'e teklif var! Kabul edecek...
ABD MLS ekibi Los Angeles FC'nin Wesley Sneijder'e 3.5 milyon dolar'lık teklif yaptığı ve tarafların anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
ESPN, Galatasaray'dan izin isteyen ve henüz antrenmanlara katılmayan Wesley Sneijder ile ilgili bomba iddia ortaya attı.
ABD'li muhabir Mark Ogden'in haberine göre Hollandalı yıldız, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den 3.5 milyon dolar karşılığında iki senelik kontrat teklifi aldı.
Ogden ayrıca, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak, Sneijder'in teklife sıcak baktığı ve kabul edeceğini öne sürdü. Haberde Sneijder'in 2017 sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı, 2018 yılından itibaren ise Los Angeles FC forması giyeceği belirtildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:12
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 4
Yorum
HASAN İLERDE SOL KANAT VALBUENA ORTADA BEN ARFA SAĞDA EMRE MOR İLERDE BACCA VEYA DOUMBIA OLURSA SÜPER OLUR.
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Sola sürpriz aday
Toplam 5
Yorum
özgür türkiyeyi para kazanma yeri olarak görüyorlar top oynamaya gelmiyorlar gs ve fb maşallah futbolculara bol keseden dağıtıyorlar
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Barça'dan çifte müjde!
Toplam 33
Yorum
zeus saçma sapan transfer peşindesiniz elin adamı nokta yerlere on numara oyuncular alıyor kendinize gelin be!!!!
Sneijder'e teklif var! Kabul edecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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