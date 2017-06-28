Sağ bek için 3 koldan taarruz

Sabri ile yolları ayıran, Cavanda ile de devam etmeyi düşünmeyen G.Saray, sağ bekte 3 alternatif için çalışmalarını sürdürüyor.

Tete, Juanfran ve Corchia'da pazarlıklara devam eden sarı-kırmızılılar, Tete'nin 3 milyon euro maaş ve 3 milyon euro'luk bonservisini indirmeye çalışıyor. Juanfran'la anlaşma sağlandığı kulübü Deportivo ile küçük pürüzlerin giderilmesi için temasların sürdüğü bildirildi. 7.5 milyon euro piyasa değeri olan Sochaux'lu Corchia konusunda ise fiyat araştırması yapıldığı gelen haberler arasında.