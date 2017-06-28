Rekor yolda

G.Saray’ın yeni sezon kombineleri yarından itibaren genel satışta.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'ın yeni sezon futbol kombineleri yarın saat 11.00'de genel satışa çıkacak. Yeni dönem kombineleri 600 TL'den başlayıp 4 bin 500 TL'ye ulaşan fiyatlarla satılacak. Öncelikli kombine satışlarında 7 bin 500 ile son 5 sezonun ilk haftalık satış rekoru kırılmıştı. Anlaşma sağlanan Maicon'un yanı sıra dün akşam saatlerinde Belhanda ve Gomis'in açıklanmasıyla birlikte yarından itibaren yeni bir rekorun gelmesi bekleniyor. 2017-18 futbol sezonu kombineleri, GS Bonus kredi kartlarına 3, 6 ve 9 taksit avantajıyla satış gişelerinden alınabilecek.



'HEDİYELİ' TRİBÜN

Türk Telekom Stadı'nda bu sezon ayrıcalıklı bir tribün oluşturulacak. Doğu Tribünü 113 blokta ayrı turnike girişi, özel yemek alanı bulunan bu bloktan 4 adet kombine alana bir adet otopark kartı ve 100 TL'lik GSStore hediye çeki verilecek.